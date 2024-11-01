В Екатеринбурге участие в форуме «Города России» примут 100 городов РФ

В МВЦ «Екатеринбург-Экспо» с 14 по 15 ноября пройдет форум «Города России: локомотивы роста». Как сообщили в пресс-службе городской администрации, участие в нем примут 100 городов РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Ожидаем ведущих российских экспертов в области государственной и муниципальной экономики, представителей федеральных министерств и ведомств, общественных деятелей, а также 100 городов России»,— рассказали в мэрии.

Главной темой станет обсуждение перспектив развития городов в свете национальных целей, которые обозначил Владимир Путин в мае 2024 года. На полях форума обсудят следующие вопросы: агломерация, межмуниципальное сотрудничество, инвестиции в города, стратегическое управление.

Полина Хабарова