Индия возобновляет выдачу туристических виз гражданам Китая

Индия возобновит выдачу туристических виз гражданам Китая с 24 июля, сообщило в среду посольство страны в КНР. В Китае такое решение индийских властей встретили позитивно.

«С 24 июля 2025 года граждане Китая могут подать заявление на получение туристической визы для посещения Индии»,— говорится в аккаунте индийского диппредставительства в соцсети Weibo.

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь назвал это решение «позитивным шагом». Он отметил, что китайская сторона готова поддерживать связь и координацию с Индией для совершенствования практики обменов между двумя странами.

По сообщениям СМИ, это первый случай, когда в Индии решили возобновить выдачу туристических виз гражданам Китая с 2020 года. После военного столкновения в 2020 году вдоль спорной границы в Гималаях власти страны ввели ограничения на китайские инвестиции, запретили сотни популярных китайских приложений и сократили число пассажирских маршрутов.

В последние годы диалог между Индией и Китаем активизировался. В июне этого года министр иностранных дел КНР Ван И на встрече в Пекине с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом заявил, что отношения Китая и Индии «достигли определенного позитивного прогресса». Он призвал Индию укреплять обмены на всех уровнях и поддерживать друг друга на многосторонних платформах. В июле министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил своему китайскому коллеге, что обе страны должны урегулировать пограничные трения, вывести войска и избегать «ограничительных торговых мер» для нормализации отношений.

Индия и Китай имеют общую границу протяженностью 3800 км, которая является предметом спора с 1950-х годов. Страны по-разному смотрят на ее демаркацию. Осенью 1962 года произошла пограничная война между Индией и Китаем. В июне 2020 года произошел самый серьезный за полвека конфликт между Индией и Китаем. В спорном Восточном Ладакхе (Кашмир) произошло столкновение с участием около тысячи пограничников с обеих сторон.

Анастасия Домбицкая