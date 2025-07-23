Экс-директор «Ярдормоста» просит смягчить меру пресечения

Бывший директор «Ярдормоста» обжаловал арест, сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда. Дмитрия Драного обвиняют в получении взяток на 10 млн руб. от подрядчиков предприятия с ноября 2023 по апрель 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Драный

Фото: АО «Ярдормост» Дмитрий Драный

Фото: АО «Ярдормост»

16 июля спецслужбы задержали 52-летнего экс-директора. Кировский районный суд поместил его в СИЗО до 14 сентября 2025 года. Сегодня стало известно, что адвокаты Драного подали апелляцию, пытаясь изменить меру пресечения на более мягкую.

Дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

Антон Голицын