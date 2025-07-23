В Татарстане освоили 36,5% средств на нацпроекты за 2025 год

Уровень освоения средств, выделенных на национальные проекты в Татарстане, составляет 36,5%. Об этом сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Кабмине республики.

В этом году на реализацию национальных проектов в Татарстане запланировано 42,9 млрд руб., из которых 23,4 млрд — федеральные средства.

«Необходимо равномерно расходовать средства в течение года, особенно федеральные», — подчеркнул глава республики.

Всего в рамках национальных проектов в Татарстане планируется строительство и ремонт 456 объектов. Также со следующего года в республике планируют запустить новую программу для строительства ледовых арен в каждом из районов республики.

Влас Северин