В Татарстане планируют запустить новую программу строительства ледовых арен

В Татарстане планируют запустить новую программу для строительства ледовых арен в каждом районе республики. Об этом сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Кабмине республики.

Программа начнет реализовываться со следующего года. Рустам Минниханов подчеркнул, что качественное строительство и эксплуатация новых объектов — личная ответственность руководителей муниципалитетов.

«Объекты должны быть эффективны и полезны», — заявил раис Татарстана.

Рустам Минниханов отметил, что ежегодно в республике вкладываются значительные средства в программы для улучшения качества жизни граждан. В этом году реализуются 48 таких программ. Всего в Татарстане на нацпроекты в 2025 году выделено 42,9 млрд руб.

Влас Северин