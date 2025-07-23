«Почта России» отрицает увод пенсионных денег на сторонние счета

В «Почте России» отрицают информацию «Ведомостей» о том, что компания могла размещать пенсионные деньги на банковских счетах с целью получения дохода. В пресс-службе пояснили, что целевые средства хранятся на специальных счетах, которые открываются в соответствии с положением Банка России.

«Как либо использовать эти средства кроме прямого назначения невозможно»,— сказали ТАСС в организации. Указывается, что средства направляются для выдачи в регионы и в процессе доставки переводятся из безналичной форму в наличную.

Из материалов аудита Счетной палаты, которые привели «Ведомости», следует, что у «Почты России» выявлено 136 нарушений сроков доставки пенсий на 1–20 дней. Ведомство связало несоблюдение сроков с уводом денег на сторонние счета. СП также считает, что вместо развития своей инфраструктуры «Почта России» потратила свыше 1,5 млрд руб. на спонсорскую и благотворительную помощь, а также более 600 млн руб. — на пиар в медиа и соцсетях.