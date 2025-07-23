«Почту России» заподозрили в уводе пенсионных денег на сторонние счета

«Почта России» могла размещать целевые средства, выделенные для выплат пенсий и пособий, на банковских счетах с целью получения дохода. Об этом сказано в материалах аудита Счетной палаты (СП), затронувшего 2020–2024 годы и истекший период 2025-го. Выдержки из документа приводят «Ведомости».

Итоги аудита обсудили 29 мая на расширенном совместном заседании комитетов Госдумы по защите конкуренции и по контролю, пишет издание. Подробности проверки содержатся в письме, направленном 18 июля председателем комитета по защите конкуренции Валерием Гартунгом («Справедливая Россия») председателю комитета по контролю Олегу Морозову («Единая Россия»), а также Минцифры, Минтруду, Минфину.

Социальный фонд России (СФР) в ходе проверки выявил у «Почты России» 136 нарушений сроков доставки пенсий на 1–20 дней. СП связала несоблюдение сроков с уводом денег на сторонние счета и рекомендовала правительству ввести механизм компенсации за несвоевременную доставку пенсий и пособий. СП также выявила, что вместо концентрации ресурсов на развитии собственной инфраструктуры «Почта России» потратила свыше 1,5 млрд руб. на спонсорскую и благотворительную помощь спортивным и иным организациям. А также более 600 млн руб. — на пиар в медиа и соцсетях, говорится в материалах.

Сама «Почта России» уверяет, что процент доставки ею пенсий составляет около 98,6%. Комитет Госдумы рекомендовал «Почте» проработать предложения по сокращению числа случаев несвоевременной выплаты средств без введения механизма компенсации.