Благоустройство сквера на Стрелке в Нижнем Новгороде перенесли на 2026 год

Мэрия Нижнего Новгорода перенесла благоустройство сквера между собором Александра Невского и улицей Совнаркомовской на Стрелке на 2026 год. Депутаты гордумы 23 июля одобрили сокращение расходов в бюджете 2025 года на эти цели на 287 млн руб.

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Деньги были предусмотрены за счет межбюджетных трансфертов. Вопросов у депутатов о причинах переноса не возникло.

Как писал «Ъ-Приволжье», закупку на благоустройство сквера объявили в апреле. Однако затем ее отменили.

Завершить ремонт планировалось к началу декабря. Благоустройство предусматривало установку скамеек, велопарковок, урн и арт-объекта «Буква» из двухметровых красных букв церковнославянского алфавита.

Ирина Швецова