В Кузбассе осудили серийного поджигателя машин из Москвы

Орджоникидзевский райсуд Новокузнецка вынес приговор в отношении жителя Москвы по делу о серии поджогов автомобилей. Подсудимого признали виновным в умышленном уничтожении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Ему назначили 4,5 года в колонии-поселении, сообщает ГУ МВД Кузбасса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным следствия, в августе 2024 года в отделы полиции Новокузнецка поступили сообщения о возгорании автомобилей. В результате поджогов были уничтожены Exeed TXL, Toyota Land Cruiser 200, BMW X6 Xdrive 40D» и Hyundai Solaris. Суммарный ущерб составил более 15 млн руб.

Как установили правоохранители, фигурант дела получил от неизвестного в Москве заказ на серию поджогов автомобилей в Кузбассе за денежное вознаграждение.

Александра Стрелкова