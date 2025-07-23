Винус Уильямс в 45 лет выиграла первый матч в одиночном разряде после возвращения

45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс одержала победу над соотечественницей Пейтон Стернс в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500 в Вашингтоне. Уильямс провела свой первый матч в одиночном разряде с марта 2024 года.

Встреча продлилась 1 час 37 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:4. 23-летняя Пейтон Стернс занимает 35-е место в рейтинге WTA. Экс-первая ракетка мира и семикратная победительница турниров Большого шлема Винус Уильямс попала в основную сетку соревнования благодаря специальному приглашению (wild-card). В следующем круге американка сыграет против польской теннисистки Магдалены Френх (24-я в рейтинге).

Турнир в Вашингтоне стал для Уильямс первым после перерыва, вызванного проблемами со здоровьем. Свой последний матч она провела в марте 2024 года. Уильямс возобновила карьеру и в парном разряде: 21 июля вместе с соотечественницей Хэйли Баптист они победили Клерви Нгуну из США и Эжени Бушар из Канады.

Винус Уильямс стала самой возрастной теннисисткой, выигравшей матч в одиночном разряде, с тех пор как американка чешского происхождения Мартина Навратилова в 47 лет победила колумбийку Каталину Кастаньо в первом круге Wimbledon-2004.

Турнир в Вашингтоне завершится 27 июля. Призовой фонд соревнований превышает $1,2 млн. Действующей победительницей турнира является испанская теннисистка Паула Бадоса.

Таисия Орлова