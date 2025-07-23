Премьер Японии опроверг информацию о скорой отставке

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба не подтвердил, что планирует покинуть пост после провала Либерально-демократической партии (ЛДП) на выборах. О его планах уйти в отставку сегодня сообщили японские СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Сигэру Исиба утром провел встречу с членами ЛДП, экс-премьерами Ёсихидэ Сугой, Фумио Кисидой и Таро Асо. Переговоры продлились почти полтора часа. После он пообщался с журналистами. «Мы обсуждали множество вопросов, в том числе и то, что раскол в партии недопустим»,— сказал премьер.

На уточняющий вопрос о его собственном будущем он ответил: «Ничего вообще не обсуждалось» (цитата по газете «Ёмиури симбун»).

На прошедших 20 июля выборах правящий блок в составе ЛДП и партии «Комэйто» потерял большинство в верхней палате парламента. Это второе подряд крупное поражение для господина Исибы: осенью 2024 года правящая коалиция уже потеряла большинство в ключевой нижней палате парламента. Сигэру Исиба занимает пост премьера с 1 октября 2024 года.