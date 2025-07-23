В Красной Поляне на три месяца закрыли ресторан, где отравились гости

Ресторан, расположенный в поселке Красная Поляна на территории Сочи, временно прекратил работу по решению Адлерского районного суда. Основанием стало выявление грубых нарушений санитарного законодательства в ходе внеплановой проверки, проведенной территориальным отделом Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Поводом для выездной инспекции стали жалобы от посетителей заведения, поступившие в надзорный орган. Заявители сообщили о признаках пищевого отравления после посещения ресторана.

В ходе проверки специалисты установили ряд серьезных нарушений, включая неудовлетворительное техническое состояние помещений, отсутствие медицинских книжек у части персонала, а также несоблюдение требований к товаросопроводительной документации. Кроме того, в ресторане была обнаружена обезличенная пищевая продукция общим весом 20 кг, которая была изъята.

По результатам проверки Роспотребнадзор возбудил дела об административных правонарушениях и составил протокол о временном запрете деятельности. Суд постановил приостановить работу ресторана сроком на 90 суток.

Вячеслав Рыжков