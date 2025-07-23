Лучший ассистент чемпионата Франции Гаэтан Перрен перешел в «Краснодар»

Футбольный клуб «Краснодар» объявил о подписании контракта с французским полузащитником Гаэтаном Перреном. Соглашение рассчитано до 30 июня 2028 года.

29-летний футболист перешел из французского «Осера». В «Краснодаре» Перрен будет играть под 23-м номером. По данным журналиста Sky Sport Italy Фабрицио Романо, сумма трансфера составила €4,5 млн.

В прошлом сезоне чемпионата Франции Перрен провел за «Осер» 34 матча, в которых забил 10 голов и отметился 11 результативными передачами. Вместе с французским полузащитником Райаном Шерки, перешедшим из «Лиона» в английский «Манчестер Сити», он стал лучшим ассистентом турнира.

В прошлом сезоне «Краснодар» впервые стал чемпионом России.

Таисия Орлова