Электрички четырех направлений МЖД задерживаются в пути

Пригородные поезда дальних маршрутов нескольких направлений Московской железной дороги идут с отклонением от графика. По техническим причинам задерживаются электрички Горьковского, Курского, Рижского, Киевского направлений, сообщили ТАСС в МЖД.

«Интервал движения на МЦД-2 и МЦД-4 выдерживается», - заявил собеседник агентства. Издание Msk1.ru ранее сообщило о сбое на МЦД-2 в районе станции Павшино.

В МЖД заявили, что принимают все необходимые меры для нормализации графика.