В Нижегородской области при создании тайника со взрывчаткой задержан агент СБУ

В Нижегородской области задержан агент Службы безопасности Украины. По версии следствия, он оборудовал тайник с деталями БПЛА и взрывчаткой. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

По данным ФСБ, мужчина был завербован СБУ в 2024 году. Ему предложили денежное вознаграждение за нарушение безопасности России. Агента обучили конспиративным способам связи в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России). Также ему показали, как обращаться со взрывчатыми веществами, и предоставили деньги для выполнения заданий.

В пресс-релизе говорится, что подозреваемый был задержан с поличным во время создания тайника. У фигуранта изъяты взрывчатые вещества, составные части БПЛА, средства связи и документы. Возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене и незаконном приобретении взрывных устройств.

Суд заключил мужчину под стражу. Он признал вину и сотрудничает со следствием, заявили в ФСБ.