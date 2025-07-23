В Татарстане поступления по налогу на прибыль сократились на 2,2 млрд рублей

В первой половине 2025 года доходы бюджета Татарстана от налога на прибыль организаций составили на 2,2 млрд руб (на 2,7%) меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил руководитель УФНС по Татарстану Марат Сафиуллин в ходе совещания в Кабмине республики.

Всего за полгода в бюджет Татарстана поступило 81,1 млрд рублей по налогу на прибыль организаций. Поступления в бюджет снизились по нескольким причинам, включая меньшее представление налоговых деклараций и значительный рост убытков.

Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что исполнение бюджета в текущем году проходит очень напряженно. Глава республики добавил, что по прогнозам предприятий тенденция на снижение поступлений по налогу на прибыль может усилиться.

Влас Северин