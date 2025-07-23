За полгода в бюджет Татарстана поступило 326,4 млрд рублей

За первые 6 месяцев 2025 года объем поступлений в консолидированный бюджет Татарстана составил 326,4 млрд руб. Об этом сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе совещания в Кабмине республики.

Налоговые и неналоговые доходы составили 276,4 млрд руб. Годовой план по собственным доходам выполнен на 54,5%.

«Исполнение бюджета в текущем году очень напряженно. Снижается поступление по налогу на прибыль по сравнению с прошлым годом», — отметил глава республики.

Рустам Минниханов добавил, что согласно ожиданиям предприятий, эта тенденция будет усугубляться.

Влас Северин