В Кисловодске водитель маршрутки сбил пенсионерку

В Кисловодске 73-летняя местная жительница пострадала в ДТП с маршруткой. Авария произошла утром на улице Горького. Об этом сообщили в региональной госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставрополья Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

За рулем маршрутного транспорта марки Хендай находился 41-летний водитель. За 22 года стажа его семь раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД.

В результате случившегося пенсионерку госпитализировали с травмами. Устанавливаются обстоятельства аварии.

Мария Хоперская