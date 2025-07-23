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В Кисловодске водитель маршрутки сбил пенсионерку

В Кисловодске 73-летняя местная жительница пострадала в ДТП с маршруткой. Авария произошла утром на улице Горького. Об этом сообщили в региональной госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

За рулем маршрутного транспорта марки Хендай находился 41-летний водитель. За 22 года стажа его семь раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД.

В результате случившегося пенсионерку госпитализировали с травмами. Устанавливаются обстоятельства аварии.

Мария Хоперская

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