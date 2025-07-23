В Кисловодске водитель маршрутки сбил пенсионерку
В Кисловодске 73-летняя местная жительница пострадала в ДТП с маршруткой. Авария произошла утром на улице Горького. Об этом сообщили в региональной госавтоинспекции.
Фото: Госавтоинспекция Ставрополья
За рулем маршрутного транспорта марки Хендай находился 41-летний водитель. За 22 года стажа его семь раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД.
В результате случившегося пенсионерку госпитализировали с травмами. Устанавливаются обстоятельства аварии.