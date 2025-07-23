В Сочи приняли первый борт авиакомпании Centrum Air из Самарканда

Международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова объявил о запуске новых регулярных рейсов по маршруту Самарканд — Сочи авиакомпанией Centrum Air. Первый перелет узбекского перевозчика по данному направлению состоялся 23 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Полеты будут выполняться дважды в неделю — по средам и субботам — на самолетах Airbus A320 вместимостью до 186 пассажиров. Прибытие в Сочи запланировано на 06:50, вылет в Самарканд — в 08:00 по местному времени. Время в пути составляет около трех часов.

По прибытии первого рейса самолет был встречен традиционной водной аркой. В здании терминала пассажирам рейса вручили памятные подарки и сувениры с символикой аэропорта и авиакомпании, а экипаж получил именные пряники. Первый зарегистрировавшийся пассажир рейса также получил отдельное поздравление.

Перелеты между Самаркандом и Сочи выполняются с 2022 года. За это время по направлению было совершено свыше 300 рейсов, перевезено более 50 тыс. пассажиров. В настоящее время маршрут также обслуживают авиакомпании «Азимут» и «Уральские авиалинии».

В аэропорту Сочи рассчитывают, что подключение Centrum Air к направлению усилит международное сообщение и расширит возможности путешествий для жителей Краснодарского края. В руководстве воздушной гавани подчеркивают высокий интерес к Самарканду как к туристическому направлению — городу с многовековой историей, включенными в список всемирного наследия ЮНЕСКО архитектурными памятниками и развитой туристической инфраструктурой.

Вячеслав Рыжков