«В надежде на конструктивный результат»

23 июля ожидается третий раунд российско-украинских переговоров. По данным турецкой стороны, встреча пройдет в Стамбуле во дворце Чираган в 19:00 по московскому времени. Однако официального подтверждения от Москвы на этот счет не было. Киев заявил, что намерен обсудить гуманитарные вопросы и перспективу встречи лидеров двух стран. Кремль готов рассматривать двусторонние меморандумы об условиях прекращения огня. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе тем не менее не исключает некой интриги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Третий раунд переговоров России и Украины, судя по всему, состоится. Непосредственные участники никакого оптимизма по этому поводу не выражают. Турция как посредник тем не менее надеется на конструктивный результат. Таковым может стать, например, согласие сторон на продолжение диалога и, скажем, очередные обмены пленными.

Одновременно в СМИ обсуждаются различные версии, куда уж без них. Например, о том, что и Москва, и Киев борются за расположение президента США Дональда Трампа. России в данном случае важно показать, что именно Владимир Зеленский — это причина всех бед, а последние выводы официального Вашингтона относительно российской позиции ошибочны. Но тогда по логике вещей в доказательство этой теории делегация РФ должна выдвинуть на переговорах новую прорывную инициативу, а Украина или будет вынуждена соглашаться, опасаясь недовольства своего союзника, или же все-таки ее отвергнуть.

Но тогда у Америки появится новый повод устроить Зеленскому очередную обструкцию.

Вспоминаем о новой мирной концепции, которую глава МИД РФ Сергей Лавров изложил госсекретарю США Марко Рубио в ходе лично встречи в Куала-Лумпуре. Конечно, определенные сюрпризы, наверное, возможны.

Но есть еще более интересное предположение. Появилось все это с подачи китайских изданий. Общий смысл в том, что судьба новой мировой архитектуры, включая Украину, может решиться 2 или 3 сентября в Пекине на трехсторонней встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Китай, как известно, устраивает грандиозные торжества по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. Визит президента России уже анонсирован. Что касается главы Белого дома, он получил официальное приглашение. На вопрос, возможен ли такой визит, президент США ответил в своем стиле — ни да ни нет, пусть интрига живет.

Все это выглядит красиво, но не очень реалистично. В первую очередь потому, что если уж решать судьбы мира, то на нейтральной территории. А так получится, что именно КНР играет во всем этом первостепенную роль. Вряд ли Трамп с его амбициями на такое согласится, а приезжать просто ради встречи не имеет смысла.

Иными словами, конкретные шаги должны быть сделаны до осени, то есть прямо сейчас.

Как бы то ни было, гадать нет смысла, необходимо исходить из реалий сегодняшнего дня, а они, как было сказано выше, к оптимизму не располагают. Нужно, видимо, исходить из формулы, что переговоры — это уже сам по себе прорыв. А результат, если постоянно встречаться, рано или поздно придет.

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Дмитрий Дризе