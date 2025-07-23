Движение по ЗСД на юге Петербурга будут ограничивать в ночь на 24 и 28 июля

На ЗСД в Петербурге введут ограничения в ночь на 24 и 28 июля из-за дорожных работ. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «Магистраль Северной столицы».

В ночь на 24 и 28 июля (с 23:00 до 06:00) будут закрыты съезд с Витебской развязки на ЗСД (при движении на север), съезд на Витебскую развязку в направлении Витебского проспекта, а также съезд на Витебскую развязку с ЗСД при движении с севера на юг.

«С 23:00 23.07.2025 по 06:00 24.07.2025 закрыт для движения съезд с Левашовского шоссе на ЗСД в направлении юга»,— отметили в компании.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ГАТИ выдала ордера для проведения ремонта Невского проспекта на месяц с 3 августа.

Дарья Астанина