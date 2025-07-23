Удмуртия заняла 11-е место в рейтинге ПФО по количеству личных легковых авто

На 1 тыс. жителей Удмуртии к концу 2024 года насчитывалось 321,1 собственного легкового автомобиля, что на 11,1 транспортного средства больше, чем годом ранее, сообщили в Удмуртстате. Регион занял 11-е место в ПФО: республиканский показатель оказался на 57,8% меньше, чем у лидера рейтинга — Оренбургской области (474,5 автомобиля).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Напомним, средний размер автокредита в регионе составил в мае 2025 года 1,14 млн руб., что на 8,1% меньше, чем в том же месяце 2024-го. Эксперты объясняют динамику повышением спроса на более бюджетные автомобили и субсидированием ставок со стороны автопроизводителей.