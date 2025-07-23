Доля ипотеки в сделках с «первичкой» в Петербурге составила 36%

По итогам первого полугодия 2025 года доля сделок по покупке жилья в новостройках в Санкт-Петербурге с использованием ипотеки составила 36%. Такие данные предоставил «Ъ-СПб» сервис «Авито Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно подсчетам аналитиков компании, для вторичного рынка недвижимости Северной столицы доля сделок с использованием ипотеки по итогам шести месяцев — 21%. В Ленинградской области показатели выше — 53% в новостройках и 25% на вторичном рынке.

По всей стране в первом полугодии при покупке жилья в новостройках ипотеку использовали в 57% случаев, а на «вторичке» — в 23%. При этом на протяжении 2025 года проникновение ипотеки в сделках росло: в июне заемные средства использовались в 62% случаев при покупке нового жилья и в 27% при покупке на вторичном рынке.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что средний размер ипотечного кредита в Петербурге за январь-май составил 5,52 млн рублей.

Артемий Чулков