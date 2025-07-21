Средний размер ипотечного кредита в Петербурге за январь-май составил 5,52 млн рублей

Средний размер ипотечного кредита в Петербурге за период с января по май 2025 года составил 5,52 млн руб. Рейтинг регионов РФ по уровню развития данного типа кредитования опубликовало РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Город на Неве занимает 44-е место в рейтинге. Показатель количества ипотечных кредитов за последние 12 месяцев на тысячу человек экономически активного населения в Петербурге составляет 13,0. Топ-3, по подсчетам информагентства, образуют Республика Тыва (51,5), Республика Бурятия (24,1) и Тюменская область (23,0).

Доля просроченной задолженности по ипотеке среди петербуржцев по состоянию на 1 июня 2025-го составляет 0,57%. За пять месяцев текущего года в городе было выдано на 48,5% меньше таких кредитов, чем за аналогичный период 2024-го.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургским очередникам с начала года выдали сертификаты на 8,8 млрд рублей.

Дарья Астанина