Картаполов: круглогодичный призыв позволит россиянам «не ждать с ужасом весны»

Проведение призыва на военную службу в течение всего года поможет более равномерно распределять нагрузку на военкоматы, заявил РБК глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он стал одним из авторов внесенного накануне законопроекта о круглогодичном призыве. Депутат заверил, что количество призывников из-за новых норм не увеличат.

По его словам, инициатива упорядочит работу военных комиссариатов, чтобы у них не было «штурмовщины и авралов каждые полгода», а также предоставит призывникам «больше возможностей».

«Их никто не дергает. Они не ждут с ужасом весны или лета,— рассуждает господин Картаполов. — Они спокойно в течение года приходят, с ними проводятся все мероприятия, медицинская комиссия, профессиональный отбор».

Сейчас призыв в России осуществляется дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов (оба — ЕР) предложили проводить его в течение всего календарного года — с 1 января по 31 декабря. При этом отправлять к местам прохождения военной службы будут в уже установленные законом сроки призыва — в апреле-июле и октябре-декабре.