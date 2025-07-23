«Сады Кубани» заняли «Ошу»
Инвестор вложил 1,5 млрд рублей в производство напитков в Омской области
ООО «Экспресс-Кубань», выпускающее соки под брендом «Сады Кубани», запустило производство газированных напитков на бывшем пивоваренном заводе «Оша» в Омской области. Имущественный комплекс после банкротства компания приобрела на торгах в 2022 году. Новые владельцы намерены вложить в первый этап проекта более 1,5 млрд руб. Инвесторы рассчитывают на растущий спрос в безалкогольной категории и последующее увеличение мощностей. Реализовывать продукцию они намерены через розничные магазины. Эксперты считают, что проект имеет шансы стать успешным при условии грамотной маркетинговой стратегии.
Производственные мощности «Сиббира» в Омске позволяют выпускать более 23 млн литров газированных напитков в год
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
ООО «Сиббир» (структура ООО «Экспресс-Кубань») начало выпуск газированных безалкогольных напитков на бывшем пивоваренном заводе «Оша» в Омской области. Запущены две линии: ПЭТ упаковка и линия розлива в стеклянную бутылку. Как сообщили «Ъ-Сибирь» в компании, на сегодняшний день задействовано около 40% производственной мощности предприятия, при этом максимальная возможность производства составляет более 23 млн л в год в стеклянной и ПЭТ упаковках. Инвестиции в первый этап проекта составят 1,5 млрд руб. В будущем владельцы намерены организовать выпуск соковой продукции под брендом «Сады Кубани» мощностью до 220 млн л в год.
«В будущем планируется установка дополнительных линий других форматов упаковки. Оцениваются несколько вариантов расширения производственного комплекса, окончательный объем инвестиций будет зависеть от принятого решения и анализа рыночной ситуации»,— прокомментировала директор по производству ООО «Сиббир» Алла Прокопьева.
В компании отмечают, что запуск производства в Сибири стал ответом на стремительный рост интереса к безалкогольной продукции. В прошлом году безалкогольные напитки (газировка, энергетики, питьевая вода, фруктовые соки, холодный чай и прочее) стали самой быстрорастущей индустрией на российском рынке FMCG. Согласно исследованию «Нильсен» в денежном выражении продажи безалкогольных напитков в России увеличились на 26,4% год к году, в натуральном — на 14,1%. В структуре омниканального рынка доля продаж напитков выросла с 10,5 до 11,1%.
«Предприятия (группы «Оша») долгое время не работали, на сегодняшний день создано уже 170 рабочих мест: 120 мест на одной площадке и 50 на другой. Вообще до конца 2026 года здесь будет создано порядка 600 рабочих мест с достойной заработной платой. В полную силу завод начнет свою работу уже к началу следующего года»,— сообщил в своем Telegram-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Процедура банкротства в отношении некогда одного из крупнейших производителей алкогольной продукции и налогоплательщиков Омской области — ООО «Ликеро-водочный завод "Оша"» — была введена судом в августе 2019 года по иску Федеральной налоговой службы, которая требовала от предприятия уплаты более 474,9 млн рублей. В январе 2020 года предприятие было признано банкротом. В 2022 году совладелец ООО «Экспресс-Кубань» Дмитрий Телелинский выкупил пивзавод группы «Оша» за 140 млн руб. В том же году также на торгах он приобрел за 85,8 млн руб. ликероводочный завод группы.
По оценке партнера экспертной группы Veta Дмитрия Жарского, доля «Экспресс-Кубани» на рынке на сегодня составляет порядка 8%, при выходе на полную мощность нового производства в Омске она может увеличиться до 10%.
Впрочем, нарастить долю без существенных маркетинговых вложений не получится, добавляет эксперт. Конкуренция в сегменте растет: крупные производители FMCG активно развивают собственные бренды безалкогольных напитков. «Рынок Сибири так или иначе конкурентен, поэтому важна маркетинговая стратегия и диверсифицированный подход к сбыту. Кроме того, сохраняющаяся экономическая нестабильность может влиять на настроения покупателей, которые могут выбирать более дешевые напитки»,— полагает Дмитрий Жарский. Маржинальность категории он оценивает в пределах 12—27%.
«Выход в Сибирь — это желание сохранить объемы поставок в федеральные розничные сети, рост будет вместе с ростом доли крупных ритейлеров»,— считает руководитель управления корпоративных финансов ФГ «Финам» Алексей Курасов.
На площадке в Омске может быть запущено не только производство соков под собственными брендами, но и для федеральных розничных сетей в рамках СТМ (собственная торговая марка), считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. «Проект выглядит перспективным, компания получила производственные мощности недорого и за счет локализации производства в Сибири сможет значительно сократить логистические издержки и стать конкурентоспособным игроком на местном рынке. Риски при этом минимальны — приобретение готовых мощностей банкрота дало значительную экономию по сравнению со строительством новых производственных линий. Поэтому сроки окупаемости вложений будут не длительными»,— комментирует эксперт.
ООО «Экспресс-Кубань» зарегистрировано в 1999 году в Адыгее. Компания занимается производством соковой продукции из фруктов и овощей. 80% доли в уставном капитале компании принадлежат Аслану Чедыгову, еще 20% Дмитрию Телелинскому. По итогам 2024 года выручка предприятия составила 8,8 млрд руб., чистая прибыль — 654 млн руб.