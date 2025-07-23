«Сады Кубани» заняли «Ошу»

ООО «Экспресс-Кубань», выпускающее соки под брендом «Сады Кубани», запустило производство газированных напитков на бывшем пивоваренном заводе «Оша» в Омской области. Имущественный комплекс после банкротства компания приобрела на торгах в 2022 году. Новые владельцы намерены вложить в первый этап проекта более 1,5 млрд руб. Инвесторы рассчитывают на растущий спрос в безалкогольной категории и последующее увеличение мощностей. Реализовывать продукцию они намерены через розничные магазины. Эксперты считают, что проект имеет шансы стать успешным при условии грамотной маркетинговой стратегии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Производственные мощности «Сиббира» в Омске позволяют выпускать более 23 млн литров газированных напитков в год

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Производственные мощности «Сиббира» в Омске позволяют выпускать более 23 млн литров газированных напитков в год

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ООО «Сиббир» (структура ООО «Экспресс-Кубань») начало выпуск газированных безалкогольных напитков на бывшем пивоваренном заводе «Оша» в Омской области. Запущены две линии: ПЭТ упаковка и линия розлива в стеклянную бутылку. Как сообщили «Ъ-Сибирь» в компании, на сегодняшний день задействовано около 40% производственной мощности предприятия, при этом максимальная возможность производства составляет более 23 млн л в год в стеклянной и ПЭТ упаковках. Инвестиции в первый этап проекта составят 1,5 млрд руб. В будущем владельцы намерены организовать выпуск соковой продукции под брендом «Сады Кубани» мощностью до 220 млн л в год.

«В будущем планируется установка дополнительных линий других форматов упаковки. Оцениваются несколько вариантов расширения производственного комплекса, окончательный объем инвестиций будет зависеть от принятого решения и анализа рыночной ситуации»,— прокомментировала директор по производству ООО «Сиббир» Алла Прокопьева.

В компании отмечают, что запуск производства в Сибири стал ответом на стремительный рост интереса к безалкогольной продукции. В прошлом году безалкогольные напитки (газировка, энергетики, питьевая вода, фруктовые соки, холодный чай и прочее) стали самой быстрорастущей индустрией на российском рынке FMCG. Согласно исследованию «Нильсен» в денежном выражении продажи безалкогольных напитков в России увеличились на 26,4% год к году, в натуральном — на 14,1%. В структуре омниканального рынка доля продаж напитков выросла с 10,5 до 11,1%.

«Предприятия (группы «Оша») долгое время не работали, на сегодняшний день создано уже 170 рабочих мест: 120 мест на одной площадке и 50 на другой. Вообще до конца 2026 года здесь будет создано порядка 600 рабочих мест с достойной заработной платой. В полную силу завод начнет свою работу уже к началу следующего года»,— сообщил в своем Telegram-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Процедура банкротства в отношении некогда одного из крупнейших производителей алкогольной продукции и налогоплательщиков Омской области — ООО «Ликеро-водочный завод "Оша"» — была введена судом в августе 2019 года по иску Федеральной налоговой службы, которая требовала от предприятия уплаты более 474,9 млн рублей. В январе 2020 года предприятие было признано банкротом. В 2022 году совладелец ООО «Экспресс-Кубань» Дмитрий Телелинский выкупил пивзавод группы «Оша» за 140 млн руб. В том же году также на торгах он приобрел за 85,8 млн руб. ликероводочный завод группы.

По оценке партнера экспертной группы Veta Дмитрия Жарского, доля «Экспресс-Кубани» на рынке на сегодня составляет порядка 8%, при выходе на полную мощность нового производства в Омске она может увеличиться до 10%.

Впрочем, нарастить долю без существенных маркетинговых вложений не получится, добавляет эксперт. Конкуренция в сегменте растет: крупные производители FMCG активно развивают собственные бренды безалкогольных напитков. «Рынок Сибири так или иначе конкурентен, поэтому важна маркетинговая стратегия и диверсифицированный подход к сбыту. Кроме того, сохраняющаяся экономическая нестабильность может влиять на настроения покупателей, которые могут выбирать более дешевые напитки»,— полагает Дмитрий Жарский. Маржинальность категории он оценивает в пределах 12—27%.

«Выход в Сибирь — это желание сохранить объемы поставок в федеральные розничные сети, рост будет вместе с ростом доли крупных ритейлеров»,— считает руководитель управления корпоративных финансов ФГ «Финам» Алексей Курасов.

На площадке в Омске может быть запущено не только производство соков под собственными брендами, но и для федеральных розничных сетей в рамках СТМ (собственная торговая марка), считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. «Проект выглядит перспективным, компания получила производственные мощности недорого и за счет локализации производства в Сибири сможет значительно сократить логистические издержки и стать конкурентоспособным игроком на местном рынке. Риски при этом минимальны — приобретение готовых мощностей банкрота дало значительную экономию по сравнению со строительством новых производственных линий. Поэтому сроки окупаемости вложений будут не длительными»,— комментирует эксперт.

ООО «Экспресс-Кубань» зарегистрировано в 1999 году в Адыгее. Компания занимается производством соковой продукции из фруктов и овощей. 80% доли в уставном капитале компании принадлежат Аслану Чедыгову, еще 20% Дмитрию Телелинскому. По итогам 2024 года выручка предприятия составила 8,8 млрд руб., чистая прибыль — 654 млн руб.

Лолита Белова