В Приморье перекрыт канал миграции через фиктивные браки

Во Владивостоке передано в суд уголовное дело в отношении группы лиц, обвиняемых в организации незаконной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Максимальное наказание за такое преступление – до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, гражданин одной из республик Средней Азии подыскивал россиян, готовых за денежное вознаграждение вступать в фиктивные браки с иностранцами. Благодаря таким бракам мигранты получали разрешение на временное проживание на территории России.

Всего, как говорится в сообщении УМВД РФ по Приморью, пятеро граждан России, как женщины, так и мужчины, «вступили в фиктивные браки с иностранцами, действуя согласованно и во исполнение общего преступного замысла». Сумма вознаграждения участникам аферы не уточняется. Все фиктивные браки были аннулированы в судебном порядке.

Алексей Чернышев, Владивосток