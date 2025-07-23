Хакерский взлом SharePoint затронул управление ядерной безопасности США

Хакерская атака на систему управления корпоративным контентом Microsoft SharePoint затронула Национальное управление ядерной безопасности при Министерстве энергетики США. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Доступ к секретной информации получен не был. В Минэнерго сообщили агентству, что взлом сказался на ведомстве «минимальным образом». Сейчас специалисты восстанавливают «поврежденные системы».

Атака, по данным агентства, затронула министерство образование СМИ, несколько ведомств на уровне штатов и системы, принадлежащие правительствам европейских и ближневосточных стран.

20 июля The Washington Post написала, что хакеры воспользовались ранее неизвестной уязвимостью в SharePoint. В Microsoft считают, что к атаке могли быть причастны связанные с Китаем группировки Linen Typhoon и Violet Typhoon.