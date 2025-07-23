Black Sabbath фразой «Ozzy Forever!» попрощалась с Оззи Осборном

В социальных сетях британской хэви-метал группы Black Sabbath был опубликован пост с фразой «Ozzy Forever!» («Оззи навсегда!») после сообщения о смерти вокалиста Оззи Осборна.

Надпись сопровождает фотография с Оззи Осборном на сцене во время выступления группы 5 июля на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. На ней вокалист сидит на троне, увенчанным изображением летучей мыши (описание по фото в соцсети X).

Оззи Осборн был вокалистом Black Sabbath с 1963-го по 1977 годы. В 2016-2017 годах он отыграл с группой «The End Tour» («Последний тур»). Концерт в Бирмингеме 5 июля назывался «Back to the Beginning» («Возвращение к началу»). Оззи Осборн умер 22 июля в возрасте 76 лет.