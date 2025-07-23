Силы ПВО сбили над Тульской областью 12 беспилотников ВСУ
Ночью 23 июля над Тульской областью силы противовоздушной обороны сбили 12 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
По его словам, пострадавших нет. Информация о возможных повреждениях при падении обломков уточняется. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.
В вечерней сводке 22 июля Минобороны сообщало, что с 21:00 до 23:40 мск средствами ПВО был уничтожен 51 украинский беспилотник, в том числе один над Тульской областью.