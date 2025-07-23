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Коммерсантъ FM
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Силы ПВО за 2,5 часа сбили 51 беспилотник ВСУ над регионами России

Над российскими регионами с 21:00 до 23:40 мск силы противовоздушной обороны сбили 51 беспилотник армии Украины, сообщило в Минобороны РФ.

Средства ПВО, по данным ведомства, сбили:

  • над Брянской областью — 28 беспилотников;
  • над Курской — 10;
  • над Ростовской — 6;
  • над Орловской — 4;
  • над Калужской, Тульской и Липецкой областями — по одному.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз написал в Telegram-канале, что в результате уничтожения 28 беспилотников разрушений на земле нет. Никто не пострадал. Остальные регионы о последствиях не сообщали.

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