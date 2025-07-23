Силы ПВО за 2,5 часа сбили 51 беспилотник ВСУ над регионами России

Над российскими регионами с 21:00 до 23:40 мск силы противовоздушной обороны сбили 51 беспилотник армии Украины, сообщило в Минобороны РФ.

Средства ПВО, по данным ведомства, сбили:

над Брянской областью — 28 беспилотников;

над Курской — 10;

над Ростовской — 6;

над Орловской — 4;

над Калужской, Тульской и Липецкой областями — по одному.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз написал в Telegram-канале, что в результате уничтожения 28 беспилотников разрушений на земле нет. Никто не пострадал. Остальные регионы о последствиях не сообщали.