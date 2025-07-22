В ГД внесли законопроект о запрете препятствовать отлову бездомных животных

Группа депутатов Госдумы во главе с Ниной Останиной (КПРФ) внесла законопроект, запрещающий мешать работе организаций, осуществляющих отлов бездомных животных. Документ опубликован в электронной базе ГД и предполагает внесение поправок в закон «Об ответственном обращении с животными» и иные федеральные акты.

В проекте предлагается дополнить статью 18 нормой о запрете противодействия представителям служб отлова. Авторы инициативы объясняют необходимость законопроекта низким уровнем безопасности населения, который обусловлен текущей неэффективной системой работы с бездомными животными.

Отсутствие федерального запрета на вмешательство в процесс отлова приводит к росту численности бродячих собак и появлению на улицах стай, что создает угрозу жизни и здоровью граждан, особенно женщин и детей. Несмотря на то, что законопроект запрещает мешать отлову, отдельного наказания за противодействие он не предусматривает.

Также в Госдуме подготовили проект, запрещающий кормить бездомныхживотных возле многоквартирных домов, больниц, школ и других социальных объектов.