«Кинопоиск» зафиксировал спад интереса к сериалам впервые за три года

Согласно данным «Индекса Кинопоиск Pro», в первом полугодии 2025 года интерес к сериалам в России сократился на 4% — до 292,4 тыс. баллов. С данными ознакомился «Ъ».

Это первое падение показателя с 2022 года. Основная причина — снижение популярности отечественных проектов: их доля в общем интересе упала с 45% до 36%.

В топ-3 рейтинга не вошло ни одного российского сериала. Лидером стал южнокорейский проект «Игра в кальмара» (10,7 тыс. баллов), за ним — японские аниме. Первым среди российских проектов оказался «Ландыши. Такая нежная любовь» (Wink) на четвертом месте.

Эксперты связывают снижение с меньшей заметностью премьер: из 11 российских сериалов в топ-20 только три — новинки. При этом стриминги отмечают сохранение спроса на контент и анонсируют громкие релизы осенью.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Уникальное летнее продолжение».