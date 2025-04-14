Атмосфера не по фану

Председатель Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский заявил, что на трибунах ощущается нехватка футбольных фанатов: многие бойкотируют матчи из-за Fan ID. Такое мнение политик высказал на встрече с военнослужащими бригады «Эспаньола», куда входят преимущественно болельщики ЦСКА, «Спартака», «Зенита» и других клубов. Сам парламентарий положительно относится к таким электронным паспортам, чего о бойцах данного формирования не скажешь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Болельщики ФК «Зенит» на стадионе «Газпром Арена»

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Болельщики ФК «Зенит» на стадионе «Газпром Арена»

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

На днях спикер городского Законодательного собрания и с недавнего времени вице-президент Российского футбольного союза (РФС), а также глава петербургской Федерации футбола Александр Бельский сообщил в своем телеграм-канале о передаче гуманитарной помощи для подразделения «Эспаньола» (88-я разведывательно-диверсионная бригада «Эспаньола», изначально входившая в состав батальона «Восток». Командир и основатель — Станислав «Испанец» Орлов, член фан-группировки ЦСКА Red-Blue Warriors.— «Ъ-СПб»). «Добровольческой бригаде, состоящей из футбольных фанатов, привезли необходимые вещи и пару квадроциклов. И конечно, никуда без нашей общей страсти — футбола. Сыграли товарищеский (во всех смыслах — счет 2:2) матч, еще больше сплотились и зарядились друг от друга»,— написал он.

На встрече с политиком бригаду представлял бывший полузащитник национальной сборной Андрей Соломатин. Сам экс-опорник причисляет себя к болельщикам армейцев, несмотря на то, что в ЦСКА играл куда меньше, чем за «Локомотив». В разговоре с ним господин Бельский констатировал, что сейчас на стадионах «объективно не хватает фанатов, а они очень нужны».

Нынешнюю ситуацию на трибунах спикер ЗакСа охарактеризовал как «замещение».

«Нашим командам не хватает сейчас болельщиков, надо сказать честно. Да, не буду говорить про Петербург: шикарный стадион, в любое время хорошая погода, люди ходят с семьями. Но это немножко другое. Честно скажу, переживаю за всю остальную страну. Стадионы не наполняются. Ребята, которые выходят на поляну, не получают тех эмоций, которые могли бы получить»,— признал парламентарий.

На сегодняшний день лидером по средней посещаемости традиционно является «Зенит», далее идет «Краснодар», а бронза — у «Спартака». Аналитики отмечают, что в последние годы заполняемость стадионов постепенно растет, но до прежней планки еще очень далеко. Так, в последнем доковидном сезоне, завершившемся в 2019 году, игры первенства страны, согласно данным Российской премьер-лиги (РПЛ), в среднем за матч посетили рекордные 16,8 тыс. зрителей. Потом из-за ограничений, связанных с пандемией, показатели резко снизились. После введения Fan ID в 2022 году цифры и вовсе опустились — до 7,4 тыс. человек.

Закон о введении Fan ID (проект курирует Минцифры) утвердили в декабре 2021 года. С 1 июня 2022-го он вступил в силу, а с декабря того же года наличие «паспорта болельщика» стало обязательным для РПЛ, а также для финала Кубка России. В начале 2024 года было зарегистрировано более 1,5 млн Fan ID, а сейчас их количество перевалило за 2 млн. Активные фанаты выступили резко против электронной карты, так как для этого требовалось предоставлять персональные данные, и начали бойкотировать походы на стадион, что привело к падению посещаемости крупных матчей. Считается, что триггером к принятию закона стали события во время игры ЦСКА с «Зенитом» 28 ноября 2021 года, после которой на «ВЭБ Арене» за несанкционированное сжигание пиротехники задержали более 400 «ультрас». По закону болельщику могут отказать в выдаче карты, если ранее он нарушал общественный порядок, в том числе за пределами РФ.

При этом сам Александр Бельский неоднократно высказывался в поддержку Fan ID, подчеркивая, что документ можно получить буквально в два клика на «Госуслугах» (до этого приходилось идти в МФЦ). В марте 2023 года он заявил, что не разделяет позицию болельщиков, которые решили игнорировать игры. «Дополнительный контроль всегда немного напрягает. Но эта важная история минимизирует хулиганство на футболе, позволит зрителям полностью насладиться игрой»,— написал парламентарий тогда.

Примечательно, что одной из тех, кто занял непримиримую позицию по отношению к электронному паспорту, стала как раз «Эспаньола».

«Как только были утверждены эти глупые правила, мы тут же объявили им бойкот. Мы не анархисты, и порядок чтим. Но на идиотию не ведемся никогда. А фанайди — именно идиотия. Мы, Сообщество Эспаньола, обращаемся ко всем, кто по разным причинам остался в тылу, к тем, кто поддерживает и даже не поддерживает нас, но все равно остается частью фанатского сообщества. Бойкот нужно держать до конца! Пусть устраивают лотереи, пусть загоняют на трибуны бюджетников, пусть хоть заполняют сектора резиновыми женщинами, но на футбол мы ходить не будем»,— сказано в заявлении, выпущенном в марте 2023 года.

В июле прошлого года «эспаньоловцы» обратились к силовым структурам с предложением отменить Fan ID и передать ответственность за безопасность на стадионах бойцам бригады. Однако, по всей видимости, инициатива не нашла отклика.

Против электронного документа активно выступают также партии КПРФ и «Новые люди». В июне 2022 года коммунисты уже вносили в Госдуму законопроект об отмене Fan ID, но безуспешно. Предлагал поставить на паузу систему контроля фанатов и единоросс Виталий Милонов. В середине марте текущего года вице-спикер нижней палаты Вячеслав Даванков сообщил, что «Новые люди» до конца нынешней сессии планируют внести свой проект закона. Бывший кандидат в президенты РФ заверил, что им удалось найти «лазейку», которая поможет избавиться от «паспорта болельщика».

Добавим, что в конце марта крупнейшее объединение фанатов «Спартака» — «Фратрия» — к удивлению многих заявило, что «ультрас» красно-белых вернутся на трибуны во время матчей Кубка России и Суперкубка: на них не требуется оформление Fan ID. При этом финал Кубка России и РПЛ они по-прежнему будут игнорировать. «В начале 2022 года нами было принято трудное, но, как казалось на тот момент, верное решение. Спустя три года мы можем констатировать, что ожидаемого эффекта оно не дало»,— говорится в сообщении.

Андрей Кучеров