Купчино и Колпино возглавили топ станций ОЖД по пассажиропотоку с начала года

Октябрьская железная дорога определила топ наиболее популярных пригородных станций в Петербурге и пригородах в I полугодии текущего года. Самой посещаемой в январе-июне стала ж/д станция Купчино (Витебское направление), которой за этот период воспользовались 1,8 млн пассажиров, что соответствует уровню 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На Финляндском направлении по итогам шести месяцев в лидерах — станция Девяткино (978,3 тыс. человек, +1%), на Балтийском — Новый Петергоф (720,4 тыс., +5%), на Московском — Колпино (1,2 млн пассажиров, что также соответствует уровню прошлого года), на Волховстроевском — Рыбацкое (380,9 тыс. пассажиров, +1%).

В свою очередь, на Петрозаводском направлении наиболее популярной оказалась ж/д станция Сегежа — 16,3 тыс. пассажиров. В прошлом году посадки на этой станции не было, уточнили в ОЖД.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за первое полугодие поезда Северо-Западной пригородной пассажирской компании (АО «СЗППК) перевезли в общей сложности 48,3 млн пассажиров. Это на 3% больше, чем в январе-июне 2024 года.

Андрей Цедрик