На Дону выделят 3 млрд рублей на ремонт еще 45 колледжей и училищ

В Ростовской области отремонтируют еще 45 учреждений среднего профессионального образования (СПО). На эти цели выделили 3 млрд руб. Проекты реконструкции уже готовы, они прошли все госэкспертизы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В этому году на ремонт 32 таких объектов направили более 2,6 млрд руб. Среди них: Красносулинский колледж промышленных технологий, Константиновский технологический техникум, Шахтинский региональный колледж топлива и энергетики, а также Ростовский колледж технологий машиностроения.

Мария Хоперская