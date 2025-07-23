Ставка на недра

Входящая в группу «Сафмар» компания «ФортеИнвест» планирует консолидировать актив с правами на разработку месторождений в Оренбургской области с перспективными запасами 1,3 млн тонн нефти и попутного газа. Это позволит снизить зависимость от внешнего рынка, считают эксперты. Но участок может потребовать еще около 10 млрд руб. инвестиций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Добыча нефти в Сибири

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Добыча нефти в Сибири

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Подконтрольное «ФортеИнвесту» АО «Ойлгазтэт» обратилось в ФАС с ходатайством о приобретении 100% ООО «Строймонтаж», которое владеет лицензией на Емельяновский участок недр в Оренбургской области. Это следует из базы решений ФАС. Перспективные запасы участка оцениваются в 1,3 млн тонн нефти и попутного газа. Компания получила лицензию по итогам аукциона в феврале 2022 года, заплатив 1,6 млрд руб. Лицензия действует до 2047 года.

«ФортеИнвест» входит в группу «Сафмар», основанную Михаилом Гуцериевым. Включает АО «Преображенскнефть» и «Ойлгазтэт», ООО «Геопрогресс», которые осуществляют разведку углеводородного сырья и его добычу в Оренбургской области. Управляет Орским и Афипским НПЗ. Суммарные запасы нефти по Оренбургскому блоку добычи «ФортеИнвеста» оцениваются в более 50 млн тонн.

В «ФортеИнвесте» “Ъ” только подтвердили, что «Ойлгазтэт» подала ходатайство в ФАС. В «Строймонтаже» на запрос “Ъ” не ответили.

По данным ЕГРЮЛ, «Строймонтаж» принадлежит Амиру Ярыжеву. В 2007–2018 годах, согласно СПАРК, компанией владел «Моспромстрой», который также связывали с группой «Сафмар». В отчетности «Строймонтажа» за 2024 год структуры «ФортеИнвеста» указаны в списке связанных сторон. В 2023–2024 годах «Строймонтаж» приобретал у «Преображенскнефти», «Ойлгазтэт» и «Геопрогресса» товары и услуги.

Старший партнер «Ляпунов, Терехин и партнеры» Роман Ляпунов говорит, что переход «Строймонтажа» под прямое управление «Ойлгазтэт» позволит внедрить единые стандарты комплаенса, экологической безопасности и охраны труда. Он отмечает, что ранее предприятия группы, в том числе Орский НПЗ, попадали под проверки надзорных органов — только за последние годы таких было более 130. После сделки «Ойлгазтэт» будет напрямую отвечать за «Строймонтаж», что усилит внутренний контроль, при этом позволит сосредоточить ответственность на компаниях группы, добавляет юрист.

Согласно отчету «Строймонтажа», на Емельяновском участке ведется первый этап сейсморазведочных работ.

В 2024 году проведена полевая съемка, сейчас идет обработка и интерпретация данных, по итогам которых планируется начать второй этап работ с бурением поисковых скважин. При подтверждении запасов начнется промышленная добыча. Завершение текущего этапа намечено не позднее марта 2027 года. На территории Емельяновского участка также расположено Фокинское месторождение. В марте 2023 года работы здесь были приостановлены из-за аварии при капитальном ремонте единственной скважины. Возобновить деятельность планируется после завершения геологоразведки и бурения в 2026–2027 годах, сказано в отчете.

Управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин говорит, что консолидация «Строймонтажа» в структуре «ФортеИнвеста» через «Ойлгазтэт» формирует замкнутый контур от добычи до переработки с опорой на Орский НПЗ. Таким образом, продолжает он, «ФортеИнвест» страхует себя от сырьевых рисков в условиях ограниченного доступа к готовым добывающим активам и усиления конкуренции за ресурс на рынке. По его словам, учитывая трудности с обеспечением Орского НПЗ стабильными поставками, интеграция разведочного актива с подтвержденным потенциалом логична.

Господин Касаткин отмечает, что ключевой актив внутри Емельяновского участка — Фокинское месторождение, поставленное на государственный баланс, с расчетным сроком эксплуатации в 45 лет. Сам по себе Емельяновский участок как актив пока неликвиден, до самоокупаемости потребуется инвестировать около 10 млрд руб., подсчитал аналитик. Но стратегическая ценность участка, продолжает он, в возможности частично обеспечить перерабатывающий блок собственным ресурсом, что повышает предсказуемость, устойчивость маржи и снижает зависимость от внешней конъюнктуры.

Ольга Семеновых