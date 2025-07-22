Московские аэропорты и «Пулково» с 19 по 22 июля отменили 517 рейсов

С 19 по 22 июля в аэропортах московского авиационного узла и санкт-петербургском «Пулково» было отменено 517 рейсов. Это затронуло около 75 тыс. пассажиров, сообщил заместитель министра транспорта России Владимир Потешкин на совещании под руководством главы ведомства Андрея Никитина.

По данным Минтранса, 169 самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы. В период с 19 июля до 08:00 мск 22 июля пассажиры оформили свыше 16 тыс. вынужденных возвратов билетов. Чтобы смягчить последствия задержек, авиакомпании выдали более 109 тыс. ваучеров на напитки и свыше 58 тыс. ваучеров на питание. На время ожидания в аэропортах 16 тыс. человек разместили в гостиницах.

Владимир Потешкин рассказал, что в воздушных гаванях организованы специальные зоны отдыха с надувными матрасами, расположенные как в общих, так и в стерильных зонах. Кроме того, налажено взаимодействие с цехами питания и точками приема пищи. В частности, аэропорт «Шереметьево» обеспечивал пассажирам всю необходимую помощь и работает в штатном режиме.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в связи с необходимостью обеспечения безопасности после неоднократных попыток нападений с помощью беспилотников. Эти меры временно приостанавливали работу аэропортов центральной России, что стало причиной задержек и отмен рейсов.