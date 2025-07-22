Спасатели эвакуировали 54 человека при пожаре в Сочи

Спасатели потушили пожар в четырехэтажном жилом доме курортного города Сочи. Возгорание удалось локализовать в 18:53, а полностью ликвидировать в 20:02, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю

Площадь пожара составила 300 «квадратов». Открытое горение прекратилось в 19:40. К тушению привлекли 39 сотрудников МЧС России и 15 единиц техники.

В ходе операции эвакуировали 54 человека, среди которых оказались семеро детей. Погибших и пострадавших нет.

Мария Удовик