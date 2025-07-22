NYT: Трамп запретил Украине вступать в НАТО, чтобы склонить ее к переговорам с РФ

Президент США Дональд Трамп побудил Украину к переговорам Россией, когда отверг ее планы по возвращению территорий и вступлению в НАТО, пишет газета The New York Times (NYT).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kent Nishimura / Reuters Фото: Kent Nishimura / Reuters

В газете также отметили, что перепалка господина Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в феврале в Овальном кабинете тоже послужила этой цели. Президент США дал понять господину Зеленскому, что тот не может заручиться «серьезными гарантиями безопасности» от Соединенных штатов.

Новый 50-дневный срок, который господин Трамп отвел для решения конфликта между Москвой и Киевом, «отражает скорее нетерпение, чем решимость». По мнению издания, он вряд ли принесет ощутимые результаты.

В NYT отметили, что в будущем президенту США предстоит выбор: либо поддержка Украины оружием и разведданными, либо полный выход из конфликта.

Сегодня стало известно о предположительном времени переговоров между Россией и Украиной в Турции 23 числа. Турецкий источник «РИА Новостей» сообщил, что они могут пройти в 19:00 мск. Предыдущие два раунда проходили в Стамбуле 16 мая и 2 июня. По итогам российская и украинская делегации договорились об обменах военнопленными и телами военнослужащих, а также передали друг другу меморандумы с условиями прекращения огня.