Пространство у Василеостровского рынка превратят в пешеходную зону

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин заявил в своем Telegram-канале, что пространство у Василеостровского рынка скоро превратится в благоустроенную пешеходную зону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба комитета по транспорту Фото: пресс-служба комитета по транспорту

До конца лета планируют создать пешеходные дорожки общей площадью примерно 2 тыс. кв. м., высадить шесть кленов, смонтировать детские качели и велосипедные стоянки, поставить удобные лавочки, урны и ограждающие столбики.

В 2026 году власти города планируют заняться благоустройством сквера имени Берзарина на Среднем проспекте, 93, и зеленым бульваром на 19-й линии В.О. от Среднего к Малому проспекту.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что благоустройство сквера Леонарда Эйлера на Васильевском острове закончат до конца года. В ближайшее время в сквере появятся новые деревья и кустарники, современное освещение, зоны отдыха для горожан.

Андрей Маркелов