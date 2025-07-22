Прибыль Lockheed Martin упала на 80%

Одна из крупнейших в мире оборонных компаний, американская Lockheed Martin, сегодня сообщила о результатах своей деятельности по итогам второго квартала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Benoit Tessier / Reuters Фото: Benoit Tessier / Reuters

Выручка по сравнению с тем же периодом прошлого года осталась неизменной — $18,1 млрд. Чистая прибыль упала на 80% — до $342 млн. Однако столь резкое снижение произошло из-за списания $1,6 млрд по ряду программ аэрокосмического подразделения компании, детали которых компания по соображениям секретности не сообщает. Lockheed Martin также не сообщила о своих прогнозах по поводу возможного влияния на бизнес повышенных импортных пошлин, объявленных Дональдом Трампом. Некоторые американские компании уже почувствовали на себе это влияние во втором квартале и дали прогнозы на третий квартал.

Инвесторы негативно отреагировали на результаты деятельности Lockheed Martin во втором квартале: после публикации отчетности акции компании упали в цене на 8%.

Евгений Хвостик