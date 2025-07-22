General Motors за три месяца потеряла $1,1 млрд из-за тарифов Трампа

Американский автоконцерн General Motors (GM) сообщил, что во втором квартале он продал во всем мире 1 млн 539 тыс. автомобилей, а общая выручка достигла $47,1 млрд, что на 2% меньше, чем за тот же период прошлого года. При этом за первое полугодие выручка практически не изменилась — $91,1 млрд по сравнению с $9,1 млрд в 2024 году. Чистая прибыль компании во втором квартале сократилась на 34% — до $1,9 млрд.

Компания отметила, что во втором квартале испытала на себе последствия повышенных импортных пошлин — они сократили прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) на $1,1 млрд. GM заявила, что в третьем квартале последствия от тарифов для нее будут еще выше, чем во втором.

При этом продажи GM на ключевых для нее рынках — Северной Америки и Китая — во втором квартале выросли — до 878 тыс. автомобилей (на 6%) и до 448 тыс. автомобилей (на 20%) соответственно. В Китае продажи GM росли в основном за счет спроса на ее электрические и гибридные модели.

Сейчас GM пытается адаптироваться к политике повышенных пошлин, увеличивая свое производство на территории США. В июне компания выделила $4 млрд на расширение операций трех заводов в штатах Мичиган, Канзас и Теннесси. «Мы пытаемся адаптироваться к новой торговой и налоговой политике, чтобы наш бизнес оставался прибыльным в долгосрочном будущем»,— отметила гендиректор GM Мэри Барра.

Инвесторы негативно отреагировали на потери GM от повышенных тарифов администрации США — акции компании после публикации квартального отчета подешевели на 3,3%.

Евгений Хвостик