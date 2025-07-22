Бизнес не включается в наследство

Российские миллиардеры не спешат передавать бизнес детям. Self-made предприниматели зачастую стремятся сохранить контроль над компаниями как можно дольше, а в России таких — 97%. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование немецкой платформы DataPulse. “Ъ FM” пообщался с миллиардерами и владельцами крупного бизнеса и узнал, чего они опасаются при передаче управления наследникам. Тему продолжит Леонид Пастернак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Один из ярких примеров неудачного наследника — сын техасского нефтяного магната Клинт Мерчисон-младший. Состояние в $200 млн свалилось на него в 1969 году. Он пробовал инвестировать в самые различные сферы — от недвижимости до энергетической промышленности, но в основном все его вложения оказывались неудачными. Клинт погряз в долгах и в 1980-е объявил о банкротстве, а спустя несколько лет умер, прикованный к инвалидному креслу. Примерно такого сценария боятся большинство крупных предпринимателей, которые задумываются о передачи узд правления своим бизнесом. А между тем в России вопрос, кому перейдут $350 млрд накопленного частного капитала, встанет уже через 5-10 лет. Сооснователь компании Mr.Doors Максим Валецкий уверен, что наследники перенять управление точно не смогут: «Я к этому еще не готов, но об этом думаю, строю разные варианты. Проблема эта стоит, но не дети — ее решение. У меня они взрослые, и бизнес я им передавать не собираюсь.

Предпринимателем нельзя стать, им нужно родиться.

Это предполагает в человеке определенный психотип. Есть тесты, кроме того, я хорошо знаю своих детей — они не авантюристы, они осторожные».

Первое бизнес-поколение все создавало с нуля, ничего не унаследовав от родителей, отмечают аналитики. Поэтому тяжело ожидать, что их дети будут также готовы принимать жесткие решения, считает инвестбанкир Евгений Коган: «Большинство бизнесменов проходили через лихие девяностые. Дети учились и все-таки немножко в другой атмосфере воспитывались.

Например, у меня сын работал в моей брокерской компании. Скажу честно, платил я ему меньше всех, а требовал с него больше всех. Это в итоге его закалило».

Надежда на привлечение детей к менеджерской деятельности все равно остается, уверена президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская: «Пока мне не удается этого сделать. Тем более у нас бизнес довольно сложный. Чтобы начинать в нем разбираться, нужно высшее образование. На момент, когда ребенок оканчивает вуз, он уже с судьбой определился, и она может лежать в каких-то совершенно других направлениях. Сложно. Я вот не теряю надежды, у меня пятеро детей, и четверо выбрали какие-то другие сферы. Но, может быть, мои надежды пятая оправдает».

По данным различных опросов, только треть предпринимателей по всему миру планирует передать бизнес наследникам. И лишь у 7% есть разработанный план преемственности. Но готовить будущих топ-менеджеров требуется сильно заранее, подчеркнул совладелец корпорации «Технониколь» Сергей Колесников: «Потихонечку включаю в дело, но это непростой процесс. Начинаем с того, что предлагаем решить какие-то задачи, руководя небольшими проектами, чтобы они набирались опыта. Если интереса нет, значит, еще наследник не готов, значит, пусть делает то, что хочет. Если готов, то нужно обсуждать его карьерный рост в компании. Из моих детей двое к этом готовы. Двое работают в других компаниях, одна вообще еще в школу ходит».

Согласно рейтингу Forbes, крупнейшее наследство — у Михаила Фридмана, Александра Фролова и Павла Дурова. Ни один из их детей, впрочем, бизнес родителей не получит. Основатель Альфа-банка несколько лет назад публично заявил, что отдаст свое состояние на благотворительность. Сын Александра Фролова, владельца Evraz, выбрал другую отрасль. А дети создателя Telegram получат равные права на его активы, но будут делить их более чем на 100 человек.

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Анжела Гаплевская, Ульяна Горелова