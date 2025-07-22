Суд подсчитывает удой

Свердловский арбитражный суд привлек к субсидиарной ответственности владельца и контролирующих лиц агрофирмы «Никольское» и Уктусского молочного завода (оба актива проходят процедуру банкротства). По данным суда, их новый собственник Александр Медведев распродал скот и технику, что помещало удовлетворению требований кредиторов. По предварительным оценкам, размер субсидиарной ответственности превышает 55 млн руб. По мнению экспертов, спор стал показательным, так как к ответственности привлекают не только фактического владельца, но и «теневых руководителей».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арбитражный суд Свердловской области

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Арбитражный суд Свердловской области

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В 2023 году Александр Медведев выкупил Уктусский молочный завод у Олега Бергера. Спустя непродолжительное время начались судебные разбирательства. Новый собственник после проведенной инвентаризации заявил о недостаче, что и стало причиной первого заявления в суд. Так, в мае 2023 года ООО «Уктусский молочный завод» подало иск к Олегу Бергеру с требованием взыскать 90 млн руб. убытков.

Суд иск отклонил, а встречное требование о взыскании 15,3 млн руб. бывшего владельца Олега Бергера с нового владельца Александра Медведева удовлетворил. Господин Бергер в исковом заявлении указывал, что новый владелец не исполнил обязанность по оплате доли в уставном капитале ООО «Уктусский молочный завод» в полном объеме и якобы уведомил об одностороннем изменении обязательства в части сроков оплаты.

В 2023-2024 годах было подано еще семь исков, касающихся предприятий. В январе этого года суд постановил признать Александра Медведева банкротом и включить Олега Бергера в состав третьей очереди требований кредитора с суммой 36,2 млн руб.

Уктусский молочный завод был основан в 1995 году — как небольшой цех по производству йогурта. Затем стал предприятием полного цикла, которое выпускало, в том числе йогурт «Варечка», молоко, кефир, сметану. Располагался в Сысертском районе. Использовал около 600 га земель, имел свой парк техники для посевных и уборочных работ. Занимался выращиванием кормов для крупнорогатого скота. В качестве руководства Уктусского молочного завода указано «Объединение Урал», которым владеет Александр Медведев и Оксана Пимина. В Арбитражном суде Свердловской области рассматривается иск о банкротстве предприятия.

В активной фазе разбирательства находится иск о признании банкротом агрофирмы «Никольская», которая, по данным сервиса Kartoteka.ru, принадлежит Александру Медведеву. В числе кредиторов – сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Уралецъ», птицефабрика «Свердловская», Олег Бергер, министерство АПК и потребительского рынка Свердловской области и другие.

В качестве контролирующего должника фигурирует не только Александр Медведев, но и супруги Оксана и Василий Пимины. Из материалов следует, что Василий Пимин выступал инвестором Александра Медведева при покупке агрофирмы.

В заявлении указано, что «как следует из фактических обстоятельств», контролирующие должника лица предпринимали действия по выводу активов агрофирмы.

Так, например, между Оксаной Пиминой и агрофирмой в марте 2023 года был заключен договор аренды, который был признан судом мнимой сделкой. Мнимой сделкой был признан и договор купли-продажи недвижимого имущества между Оксаной Пиминой и «Никольское». Договор переуступки прав по договору земельного участка между Василием Пиминым и агрофирмой был признан недействительным.

По данным суда, на конец 2022 года в собственности у должника имелось 359 голов крупного рогатого скота. Но уже по состоянию на 1 октября 2023 должник имел 85 голов крупного рогатого скота, а на 31 октября — у него уже отсутствовал какой-либо скот.

Так, Александр Медведев продал весь скот, находящийся на балансе у агрофирмы «Никольское», который находился в залоге у кредиторов. Из пояснений Олега Бергера следует, что Александр Медведев начал распродавать иные ликвидные активы агрофирмы и Уктусского молочного завода: сельхозтехнику, оборудование, машины. Олег Бергер, когда узнал об этом, направлял покупателям уведомления о том, что реализуемый товар является предметом залога. Как объяснил «Ъ-Урал» сам Олег Бергер, он делал это потому что «считал своим долгом» так как чувствовал за собой ответственность. После этого кредиторы подали на банкротство «Никольской».

«Сейчас планомерному процессу банкротства мешают конфликты с основным кредитором ("Уралецъ"), который беспрепятственно позволил продать свое залоговое имущество. Я пытался противостоять продажи активов как мог. В процессе банкротства агрофирмы выясняется, что у некоторых кредиторов, похоже, были непростые отношения с Медведевым»,— пояснил Олег Бергер.

Александр Медведев ранее пояснял порталу Е1, что в процессе своего управления не наработал новых долгов: «Когда я покупал предприятие, оно уже было банкротным. Его задолженность тогда была более 40 млн руб. Я долгов не сделал. Как мог завод повытаскивал, но, к сожалению, не смог». Сейчас Уктусский завод закрыт.

Как следствие, согласно данным сайта «Федресурс», к субсидиарной ответственности привлекают не только Александра Медведева, но и супругов Пиминых. По оценкам конкурсного управляющего Андрея Шелементьева, ее размер превышает 55 млн руб. Точную сумму должен установить суд. В суде сейчас рассматриваются апелляционные и кассационные жалобы супругов Пиминых.

Как объяснила адвокат МКА Rubicon Алия Нарузбаева, продажу всего скота и мнимые сделки суд квалифицировал как действия, из-за которых стало невозможно полностью удовлетворить требования кредиторов, но ключевой спор еще впереди — суд должен определить конкретный размер субсидиарной ответственности.

По мнению руководителя отдела банкротства и корпоративных споров ЮФ «Ляпунов Терехин и партнеры» Анастасии Ляпуновой, это судебное разбирательство стало показательным, так как затрагивает расширение ответственности на «теневых» руководителей, так как к субсидиарной ответственности привлекли не только фактического руководителя.

«Конкурсному управляющему удалось представить обширный перечень доказательств фактического руководства должником со стороны Пимина В.А. В материалах дела подтверждено, что Пимин фактически финансировал приобретение Медведевым С.А. доли в уставном капитале ООО "Агрофирма Никольское", и что вторым участником общества являлась супруга Пимина – Пимина О.С. Эти факты ясно указывают на роль Пимина как реального бенефициара и скрытого хозяина бизнеса»,— прокомментировала госпожа Ляпунова.

Она добавила, Верховный суд указывает, что использование номинальных фигур для вывода ответственности недопустимо, а практика назначения подставных руководителей лишь с целью оградить действительных владельцев от последствий их решений рассматривается судами как злоупотребление правом.

Мария Игнатова