ОСК повышает тоннаж

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может в ближайшие два-три месяца стать владельцем 100% акций Кингисеппского машиностроительного завода (ООО «КМЗ»). Эксперты по-разному оценивают возможную стоимость актива, но сходятся во мнении, что для госкорпорации сделка выглядит обоснованной и стратегически важной ввиду возможности локализовать производство ключевых комплектующих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран О входе КМЗ в контур предприятий ОСК госкорпорация намекала в релизе от 11 июня. В сообщении отмечалось, что освоение собственного производства малооборотных двигателей большой мощности является критическим условием строительства крупнотоннажного торгового флота в текущих геополитических условиях

Фото: ООО «КМЗ» О входе КМЗ в контур предприятий ОСК госкорпорация намекала в релизе от 11 июня. В сообщении отмечалось, что освоение собственного производства малооборотных двигателей большой мощности является критическим условием строительства крупнотоннажного торгового флота в текущих геополитических условиях

Фото: ООО «КМЗ»

Объединенная судостроительная корпорация выкупит у ООО «Назия» 100% капитала военно-промышленного холдинга «Кингисеппский машиностроительный завод» (ООО «КМЗ»), узнал «Ъ-СПб». На подписание сделки стороны могут выйти в ближайшие два-три месяца.

О входе КМЗ в контур предприятий ОСК госкорпорация намекала в релизе от 11 июня. В сообщении отмечалось, что освоение собственного производства малооборотных двигателей большой мощности — критическое в текущих геополитических условиях условие строительства крупнотоннажного торгового флота. Для этих целей ОСК прорабатывает вопрос о приобретении индустриального партнера (ООО «Кингисеппский машиностроительный завод») с необходимыми компетенциями, производственными мощностями и выстроенной кооперацией.

Спустя две недели о возможном включении холдинга в состав ОСК высказался управляющий директор «КМЗ» Михаил Даниленко. «Сейчас мы рассматриваем вопрос перехода компании в состав ОСК. Потому что это крупная задача (разработка и создание судовых малооборотных двигателей для крупнотоннажного флота), для решения которой нужно стабильное и объемное финансирование. России нужен собственный крупнотоннажный флот, а для него нужны двигатели. Скоро выйдем на подписание сделки»,— отметил господин Даниленко (цитата по РИА Новости).

Малооборотные двигатели мощностью более 7,5 МВт, необходимые для строительства крупнотоннажных судов, в России не производятся. Возможности их покупки у швейцарской WinGD или финской Wartsila после начала боевых действий на Украине у РФ нет, а поставки из КНР затруднительны. Основная проблема заключается в том, что двигатели в Китае изготавливают по лицензиям западных компаний с использованием комплектующих «недружественных» стран, пояснили собеседники «Ъ-СПб» в судостроительной отрасли.

При этом, согласно данным Минпромторга, России к 2040 году нужно построить не менее 270 крупнотоннажных судов, требующих 414 двигателей мощностью выше 10 МВт.

Гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров оценивает сделку примерно в 900 млн — 1 млрд рублей. Управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева предполагает, что актив может обойтись ОСК в 2–5 млрд рублей. Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский думает, что рыночную стоимость 100% голосующих акций КМЗ можно оценить в 17–20 млрд рублей.

«Но я предположу, что в действительности параметры сделки могут существенно отличаться и не в большую сторону, с учетом того что крупнейший заказчик КМЗ именно государственный холдинг. В текущих условиях важнейшую роль для завода и для отрасли в целом играет государственный оборонный заказ, для этого нужны технологии и инвестиции, которые есть у ОСК. То есть в целом для КМЗ вхождение в государственную холдинговую структуру представляет стратегический интерес, хотя, очевидно, что платой за него является утрата самостоятельности в принятии решений»,— отмечает господин Жарский.

Господин Бурмистров также видит стратегическую важность во вхождении КМЗ в состав ОСК. «Это позволит заводу ускорить реализацию проектов, иметь меньше проблем с финансированием»,— рассуждает аналитик.

Госпожа Косарева считает, что необходимость due diligence (проведение комплексной юридической и финансовой проверки) в данном случае критична. «Для ООО "КМЗ", а также бывших владельцев (продавцов) основной риск связан с необходимостью полного раскрытия информации и гарантий в рамках заверений об обстоятельствах (репрезентаций и гарантий), что предусмотрено как стандарт корпоративных сделок и фактически вытекает из статьи 431.2 ГК РФ. В случае недостоверных заверений продавцы могут нести ответственность даже после закрытия сделки»,— предупреждает эксперт «ВМТ Консалт».

По ее мнению, для ОСК поглощение актива может привести к усложнению корпоративной структуры. «Как показывает практика, увеличение масштаба бизнеса несет риски централизации управления и увеличения управленческих издержек. Кроме того, возможно дублирование функций и затрат на интеграцию. Это соответствует рискам, описанным в статье 2 ГК РФ: при расширении предпринимательской деятельности компания принимает на себя дополнительные обязательства и связанные с ними правовые последствия»,— перечисляет госпожа Косарева, добавляя, что существует и риск наличия скрытых обязательств у приобретаемого ООО (например, экологические, налоговые или судебные споры), которые перейдут к новому собственнику (ст. 75 НК РФ, ст. 61.1 ГК РФ).

Эксперты сходятся во мнении, что для Объединенной судостроительной корпорации сделка выгодна в первую очередь с точки зрения повышения эффективности деятельности, так как новый актив позволит локализовать внутри госкомпании компетенцию, связанную с производством ключевых комплектующих.

Кроме очевидных плюсов, как считает господин Жарский, ОСК приобретает возможность непосредственного контроля над тем, как на КМЗ расходуются средства, насколько эффективно осуществляется руководство процессами, соблюдаются ли сроки и стандарты качества продукции.

«Таким образом, ОСК получает определенные гарантии того, что подрядчик не нарушит свои обязательства. Кроме того, владение активом откроет ОСК доступ к нематериальным активам КМЗ. Патенты, технологии, секреты производства — все это перейдет новому собственнику вместе с предприятием»,— заключает эксперт Veta.

Владимир Колодчук, Александра Тен