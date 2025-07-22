Ульянов обсудил с Гросси Украину и Иран

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что встретился с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гроссии. Стороны обсудили вопросы, связанные с Украиной и Ираном.

Эти же темы Михаил Ульянов и Рафаэль Гросси обсуждали в марте. Господин Ульянов говорил, что иранская ядерная программа и ядерная безопасность на Украине — ключевые темы для Совета управляющих МАГАТЭ. Детали встреч не приводились.

В середине июля Рафаэль Гросси сообщал о выстрелах рядом с Запорожской АЭС, которые могут угрожать ядерной безопасности объекта. Последние месяцы эксперты также фиксировали удары БПЛА рядом с ЗАЭС.

Лусине Баласян