Ульянов обсудил с Гросси Украину и Иран
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что встретился с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гроссии. Стороны обсудили вопросы, связанные с Украиной и Ираном.
Эти же темы Михаил Ульянов и Рафаэль Гросси обсуждали в марте. Господин Ульянов говорил, что иранская ядерная программа и ядерная безопасность на Украине — ключевые темы для Совета управляющих МАГАТЭ. Детали встреч не приводились.
В середине июля Рафаэль Гросси сообщал о выстрелах рядом с Запорожской АЭС, которые могут угрожать ядерной безопасности объекта. Последние месяцы эксперты также фиксировали удары БПЛА рядом с ЗАЭС.