МАГАТЭ зафиксировало сотни выстрелов за ночь вблизи Запорожской АЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии прошедшей ночью услышали сотни выстрелов рядом с Запорожской АЭС. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его оценке, стрельба могла угрожать ядерной безопасности объекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @znppofficial Фото: @znppofficial

По данным агентства, выстрелы начались поздно вечером 12 июля и продолжались около часа. Во время осмотра сегодня утром специалисты обнаружили множество гильз малокалиберного оружия рядом с реакторными блоками. Разбитых окон или других повреждений не было.

«Подобная военная деятельность на крупной атомной электростанции или вблизи нее явно неприемлема»,— заявил господин Гросси. Он добавил, что МАГАТЭ продолжает выяснять детали инцидента. В заявлении говорится, что в последние месяцы эксперты также фиксировали удары БПЛА рядом с ЗАЭС. Рафаэль Гросси призвал прекратить атаки в этом районе.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе — расположена около Энергодара на левом берегу Днепра. Россия взяла станцию под контроль в марте 2022 года. АЭС перешла под управление АО «Росэнергоатом» (входит в «Росатом»). Все шесть энергоблоков станции сейчас находятся в состоянии «холодный останов».