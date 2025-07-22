Сокуров представит в Венеции документальный фильм «Дневник режиссера»

На 82-м Венецианском кинофестивале состоится премьера документального фильма народного артиста России Александра Сокурова «Дневник режиссера». Картина будет представлена вне конкурсной программы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Руководитель фестиваля Альберто Барбера рассказал, что в основу фильма лег личный дневник господина Сокурова, который он вел с 1961 по 1995 гг., упоминая не только общественно значимые события, но и «мелкие, повседневные». Господин Барбера уточнил, что эпизоды из жизни российского режиссера сопровождаются в фильме фрагментами известных картин той эпохи. Хронометраж картины составляет пять часов.

Последний фильм кинорежиссера «Сказка», рассказывающий о загробной встрече Сталина, Черчилля, Гитлера и Муссолини, увидел свет в 2022 году. Его премьера должна была состояться на Каннском фестивале, но в итоге он был выведен из программы французского киносмотра.

«Дневник режиссера» — название документального фильма 1969 года от итальянского режиссера Федерико Феллини.

Вне конкурсной программы Венецианского биеннале будут также показаны фильмы «Призрачные слоны» Вернера Херцога, «Взрывное устройство» Гаса Ван Сента и «Марк от Софии» Софии Копполы. В основной программе представят работы «Благодать» Паоло Соррентино с Тони Сервилло в главной роли (эта картина откроет фестиваль), «Бугония» Йоргоса Лантимоса, «Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша и «Кремлевский волшебник» Оливье Ассайаса. Последний фильм рассказывает историю российского политтехнолога, прототипом для которого, как считают СМИ, стал Владислав Сурков.