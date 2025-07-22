В Адлере завершили благоустройство детских площадок и дорог

В рамках программы «Малые дела Большого Сочи» в Адлерском районе завершили ремонт дорог, благоустройство детских площадок и восстановление спортивного клуба. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По улице Владимировская выполнили бетонирование аварийно-опасного участка дороги площадью 435 кв. м. Завершаются работы по обустройству дорожного полотна, ведущего к станции скорой помощи по улице Менделеева. Также отремонтировали участок автомобильной дороги в селе Черешня.

В микрорайоне Голубые Дали по запросам жителей обустроили две детские площадки. При поддержке депутатского корпуса установили ограждение, парковую мебель, качели и горки. Очистили прилегающую систему ливневой канализации, отремонтировали подпорные стены.

В Адлерском районе Сочи продолжается реализация инициатив в рамках проекта «Малые дела Большого Сочи», направленных на повышение качества городской среды и учет потребностей местных жителей. Одним из приоритетных направлений остается развитие транспортной инфраструктуры — обновленные дороги способствуют снижению аварийности и делают передвижение по городу более комфортным, уточнил глава администрации Адлерского внутригородского района Сочи Дмитрий Сбитнев.

Также внимание уделяется созданию современных общественных пространств. Установка детских площадок с безопасным покрытием рассматривается как важный вклад в развитие и социализацию детей. Подобные проекты повышают уровень комфорта, безопасности и привлекательности городской среды, подчеркнул господин Сбитнев.

Благодаря взаимодействию с депутатским корпусом был проведен ремонт спортивного клуба «Левша» в микрорайоне Голубые Дали, а рядом с ним построена современная спортивная площадка, доступная как для воспитанников учреждения, так и для жителей района.

Мария Удовик